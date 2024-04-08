Россиянку с маленькими детьми спасли из горящей квартиры МЧС: мать с двумя маленькими детьми спасли из горящей квартиры в Чите

Фото: МЧС Забайкальского края

Жительницу Читы с двумя маленькими детьми спасли из горящей квартиры, сообщила пресс-служба МЧС России по Забайкальскому краю. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ползунова. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров.

В ночь на 8 апреля расчеты пожарно-спасательных частей № 2 и 4 города Читы реагировали на сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме на улице Ползунова. Из окутанных дымом помещений была спасена женщина с двумя маленькими детьми, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно, — сказано в сообщении.

Женщину с детьми двух и шести лет спустили вниз по трехколенной лестнице. К тушению пожара привлекали 22 огнеборца и шесть единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее пожар произошел в здании полимерного завода в городе Азов Ростовской области. По информации МЧС, загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Один из очевидцев рассказал, что перед тем как появился густой черный дым, раздался звук, похожий на гром. По его словам, дождь не дал разгореться пламени. Никто не пострадал.