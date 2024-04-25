Россиянке пришлось посылать деньги ушедшему на СВО сыну 74.ru: мать бойца СВО рассказала о зарплате сына в 25 тысяч рублей за месяц

Издание 74.ru сообщило, что мать участника специальной военной операции из Челябинской области пожаловалась на его маленькую зарплату. Женщина рассказала изданию, что вынуждена посылать сыну деньги.

По данным портала, раньше мужчина за месяц зарабатывал около 200 тысяч рублей, но в последние месяцы получает от 20 до 80 тысяч рублей. Боец представил 74.ru документы, из которых следует, что он получил менее 25,5 тысячи рублей после вычета долга по алиментам и налогов. Собеседница издания призналась, что вынуждена помогать сыну.

Денег не хватает, поэтому я ему периодически перевожу свои, — заявила женщина.

В 74.ru узнали, что командир объяснил снижение зарплаты тем, что сейчас подразделение участника СВО находится на российской территории. Родные бойца направили запрос в военную прокуратуру.

Ранее экономист Дмитрий Белоусов заявил, что в России уже могла начаться «революция зарплат» из-за проведения специальной военной операции. Он объяснил, что военнослужащие, получавшие за участие в СВО больше 200 тысяч рублей в месяц, не станут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей зарплатой. Это приведет к тому, что все меньше граждан будут готовы к дешевому труду.