Россиянка открыла стрельбу из карабина в попытке выйти из запертой квартиры В Петербурге девушка устроила стрельбу из «Вепря» в квартире, чтобы выйти наружу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка устроила стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь», чтобы выбраться из запертой квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT. Живущим по соседству людям она заявила, что ее взяли в плен.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Обуховской Обороны. Жильцы услышали крики девушки и в ходе разговора с ней выяснили, что она оказалась запертой в квартире и не может выбраться.

Соседи вызвали полицию, но, когда сотрудники МВД прибыли на место, девушка открыла стрельбу по входной двери. Полицейским удалось найти ключи и попасть в квартиру. Девушку, находившуюся под действием алкоголя и наркотиков, они доставили в спецприемник, а карабин и более 30 патронов в нему — изъяли.

Полицейские установили, что девушка приехала в Северную столицу из Читы «потусить» и остановилась у своего приятеля в арендованной квартире. В течение последних двух дней она употребляла наркотики и не заметила, что ее друг куда-то отлучился. Придя в себя в запертой квартире, она решила выбраться с помощью карабина. Оружие оказалось незарегистрированным.

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