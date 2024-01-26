Россиянка чуть не погибла, защищая ребенка от пьяного соседа с ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Забайкальском крае заключен под стражу 36-летний житель поселка Амазар, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, мужчина пытался убить женщину с ребенком, проживающих по соседству.

Как заявили в ведомстве, подозреваемый в пьяном состоянии проник в соседский дом и начал душить 10-летнего ребенка. Женщина бросилась на защиту сына. Получив несколько ударов ножом, она смогла отбиться от нападавшего и спасти тем самым жизнь мальчика.

После случившегося, как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, мужчина попытался осуществить нападение с ножом в местной школе. Полицейские предотвратили резню и задержали окровавленного человека. По данным канала, нападавший уже был судим за кражи и разбой. Теперь ему грозит 10 лет колонии.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который ударил ножом незнакомую женщину. По данным правоохранителей, задержанный был пьян и действовал из хулиганских побуждений. После удара ножом злоумышленник толкнул потерпевшую, от чего она упала, и скрылся. Женщине понадобилась помощь медиков.

До этого столичный СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе Москвы. Мужчина нанес сотруднику полиции один удар ножом и скрылся. Сотрудник полиции госпитализирован, ведется поиск напавшего.