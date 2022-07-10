Россиянина оштрафовали на 30 тысяч рублей за кавычки в слове «спецоперация» Активист Поднебесный получил штраф в размере 30 тысяч рублей за кавычки в слове «спецоперация»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендерный активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В Telegram-канале Sota уточнили, что общественный деятель поставил кавычки в слове «спецоперация» в одном из своих постов в социальной сети «Вконтакте». В июне Поднебесного оштрафовали за антивоенную публикацию, которую он разместил в своих соцсетях.

Обоснованием «дискредитации» в решении (Автозаводского районного суда. — NEWS.ru) послужили кавычки, которыми активист выделил слово «спецоперация». Суд посчитал, что это «свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении слова», — сказано в сообщении.

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