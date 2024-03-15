Россиянин залил зеленкой урну для голосования СКР возбудил дело после порчи зеленкой урны для голосования в Ростове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как местный житель вылил жидкость зеленого цвета в урну для голосования, сообщает региональное управление СКР. Инцидент произошел в Азовском районе, подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Азовского района 1962 года рождения по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила, заявил он. Подобный инцидент также произошел на одном из участков в Москве, где женщина вылила в урну краску.

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.

Telegram-канал Baza сообщил, что женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков в Москве. На видео женщина, предположительно, обливает будку легковоспламеняющейся жидкостью, поджигает и начинает снимать происходящее на телефон.