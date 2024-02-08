Россиянин взыскал компенсацию за избиение в полиции до разрыва селезенки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Дербента Темирхан Амаханов взыскал с МВД 400 000 рублей за избиение полицейскими, из-за которого у него случился разрыв селезенки, передает правозащитный проект «Травмпункт». Суд удовлетворил иск мужчины частично: тот просил компенсацию в размере 5 млн рублей, поэтому будет обжаловать решение.

В 2017 году инспектор ППС Гасан Адалов и оперативный дежурный Магомед Юнусов избили Амаханова в служебной машине и в отделе. 59-летнему мужчине диагностировали разрыв селезенки, тонкого кишечника и перелом пальца. Его срочно прооперировали, селезенку удалили. В 2023 году полицейских приговорили к четырем годам колонии.

По данным газеты «Черновик», конфликт с сотрудниками у Амаханова возник из-за возведения высотки во дворе его дома. Он писал на них заявление по поводу избиения еще за год до попадания в отделение.

Ранее нижегородец добился компенсации за пытки в полиции спустя 12 лет. Житель Нижнего Новгорода получил компенсацию в 200 тысяч, хотя юристы требовали для потерпевшего возмещения ущерба в один миллион рублей. Мужчина в мае 2011 года оказался в отделе полиции, где, по его словам, от него требовали признаться в убийстве. После того как он отказался, ему надели на голову полиэтиленовый пакет и в течение 10 часов били, применяли разряды тока.