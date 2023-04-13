Россиянин повесил свою собаку на дереве за то, что она гадила дома Житель Зеленогорска Красноярского края повесил свою собаку на дереве

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Зеленогорске Красноярского края задержали мужчину, который повесил свою собственную собаку на дереве, сообщает издание Trk7.ru со ссылкой на МВД. Мертвое животное обнаружили местные жители, которые сообщили об этом в соцсетях и обратились в полицию. Подозреваемый сознался в убийстве питомца и рассказал, что завел собаку в 2001 году, а повесить ее решил после того, как она начала ходить в туалет в квартире на кухне.

Последняя капля была, когда она начала [гадить] в квартире прямо на кухне, возле стола. Я ее... Через дерево перекинул веревку и... Натянул. [Дергалась] минуты три-четыре. <...> Она снится мне иногда, — признался задержанный.

По словам живодера, сначала он хотел усыпить собаку, но в ветеринарной клинике отказались проводить операцию. Он также признал, что в момент убийства был пьян. Telegram-канал «Красноярск № 1» пишет, что убитое животное нашли возле камня об основании города. По результатам экспертизы установили, что собака погибла от удушения и вывиха шейного позвонка. Мужчина также вспорол брюхо питомца, чтобы забрать собачий жир.

Зеленогорца отправили на принудительное лечение, которое ранее он уже проходил. В отношении него возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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