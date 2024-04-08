Россиянин получил штраф за «ковыряние в носу» за рулем Житель Дагестана получил штраф за то, что за рулем поднес руку к лицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане водитель получил штраф за то, что во время движения поднес руку к носу, сообщает Telegram-канал «Крик народа». Камера фиксации нарушений посчитала, что мужчина разговаривал по телефону. Сам он утверждает, что просто в носу ковырялся.

На опубликованном кадре мужчина видно, как он держит руку у лица. В этой связи его обязали оплатить 1,5 тысячи рублей за разговор по телефону во время управления машиной. Сам «нарушитель» отрицает вину и намерен обжаловать выписанный ему штраф.

Ранее бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что получила штрафы на 85 тысяч рублей за неправильную парковку. На своей странице в соцсети блогер призналась, что забыла официально подтвердить в МФЦ статус многодетной матери.

До этого Третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора. Инстанция пришла к такому выводу во время рассмотрения дела жителя Мурманска. Мужчина попал в аварию, проехав на предупредительный сигнал, и получил за это штраф в тысячу рублей. Юристы согласны с таким решением суда. По мнению заместителя главного редактора радио «Автодор» Сергея Смирнова, подъезжая к регулируемому перекрестку, водитель должен учитывать ситуацию на дороге.