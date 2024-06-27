Россиянин получил 12 лет строгого режима за госизмену Суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении жителя Сакского района полуострова. Обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщила крымская прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в августе 2022 года мужчина снимал на видео работу комплекса противовоздушной обороны. Записи с данными о местоположении техники он передавал украинским спецслужба посредством чат-бота в одной из соцсетей.

Крымчанина задержали сотрудники ФСБ России в Псковской области. Отмечается, что, помимо 12 лет тюрьмы, ему также установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности старшего следователя МВД Крыма. По данным канала, с 2016 года 38-летний майор собирал и передавал СБУ данные о жителях полуострова из засекреченных баз ведомства. Канал уточняет, что в отношении него завели уголовное дело по статье о государственной измене.

До этого дело о госизмене завели в отношении жительницы Хабаровска. Женщина передавала спецслужбам Украины информацию об объектах органов государственной власти, на которых предполагалось совершить теракты. Ей грозит пожизненное лишение свободы или от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.