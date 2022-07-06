Россиянин поймал карпа весом в 20 кг в Новосибирской области

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В Мошковском районе Новосибирской области местный житель Артем Каханов поймал 20-килограммового карпа и похвастался этим в соцсетях. Как сообщает Сиб.фм, карп едва помещается на фотографии и даже частично закрывает собой самого рыбака.

Удачная рыбалка выдалась у сибиряка Артема Каханова на минувших выходных в Мошковском районе. Новосибирский рыбак рассказал о своем необычном улове: 20-килограммовый зеркальный карп был пойман в Мошковском районе, — пишет издание.

По данным СМИ, средний вес такой рыбы не превышает 14 кг, поэтому подобный улов для Новосибирской области — большая редкость. При этом карпов такого размера рыбаки обычно выпускают, однако неизвестно, как поступил Каханов. Сибиряк поделился координатами для удачной рыбалки: огромную рыбу он поймал в Романовском пруду Мошковского района.

Ранее новосибирский рыбак Иван Скачков похвастался десятикилограммовым уловом в Ордынском районе. Мужчина поймал огромного судака и рассказал в соцсетях, что обновил свой рекорд по весу пойманной рыбы. Он также подробно описал, как это удалось.