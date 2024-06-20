Россиянин отсудил у соседа компенсацию за гибель кошки в капкане Суд взыскал с жителя Архангельска 100 тысяч рублей за попавшую в капкан кошку

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Приморский районный суд Архангельской области обязал жителя города выплатить владельцам кошки, попавшей в капкан, 100 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный и моральный вред, передает ТАСС. Отмечается, что из-за полученных травм домашнюю питомицу пришлось усыпить.

Решением Приморского районного суда Архангельской области исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца и его несовершеннолетней дочери взыскана компенсация морального вреда по 50 тысяч рублей каждому, также взысканы материальный ущерб и расходы по оплате государственной пошлины, — сказали в суде.

Кошка по кличке Боня была найдена в капкане на территории земельного участка ответчика. Ей были ампутированы задние конечности, но из гуманных соображений врачи посоветовали усыпить животное. Владельцы кошки согласились.

Ранее жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве кота. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными и составили три административных протокола: за неповиновение полиции, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Во время задержания у мужчины обнаружили тело животного. Выяснилось, что мужчина сначала натравил на кота собаку, а затем дважды пнул. Это заметила местная жительница. Во время допроса задержанный признался, что хотел закопать кота. Задержанному грозит три года лишения свободы.