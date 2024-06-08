Россиянин отметил день рождения стрельбой у магазина В Ленобласти сотрудник РЖД отпраздновал день рождения стрельбой в двух поселках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который устроил стрельбу в честь своего дня рождения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ночью 7 июня обеспокоенные местные жители сообщили стражам порядка, что к магазину на улице Новой в поселке Лосево подъехала Lada Vesta, из которой вышел мужчина и начал стрелять в воздух. Прибывшие на место полицейские хулигана не обнаружили, однако вскоре о стрелке заявили жители дома № 2 по Октябрьской улице в поселке Лесогорский.

Задержанным оказался 43-летний составитель поездов из Лосево, 6 июня отмечавший свой день рождения, — отметили в пресс-службе.

У него изъяли охотничий карабин, а после завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В Челябинске неизвестный расстрелял автомобиль учителя. Это произошло около гимназии на улице Кирова после того, как женщина приняла экзамен. При этом местные жители сообщают, что стреляли во дворе еще накануне. Женщине чуть не прострелили голову — она находится в шоковом состоянии.