Россиянин оформил кредит на новую знакомую и забил ее кирпичом СК: мужчина оформил кредит на 19-летнюю жительницу Улан-Удэ и убил ее в гараже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Улан-Удэ 20-летний молодой человек взял кредит на новую знакомую, а потом убил, сообщила пресс-служба СУ СК России по Бурятии. Тело он сбросил в яму и забросал сверху мусором.

Юноша познакомился на улице с 19-летней девушкой, они сразу отправились на прогулку, во время которой он незаметно выкрал у нее телефон и оформил в банковском приложении кредит. Затем злоумышленник заманил ее в заброшенный гараж и несколько раз ударил кирпичом. Его уже задержали, мужчина находился в соседнем регионе. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что студент Вологодского госуниверситета, 28-летний уроженец Таджикистана, убил свою преподавательницу, с которой состоял в отношениях. По данным SHOT, между ними произошел конфликт, в результате чего молодой человек сначала задушил возлюбленную, а затем несколько раз ударил ножом, после попытался нанести ранение и себе. Канал уточнил, что мужчина был госпитализирован, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.

До этого житель Иркутской области зарезал жену в ЗАГСе. Инцидент произошел в Саянске, пара прожила вместе меньше месяца: 25-летний мужчина и 21-летняя девушка поженились в апреле, однако утром 16 мая пришли подавать на развод. Там супруг достал нож и несколько раз ударил им возлюбленную. Она скончалась на месте до приезда скорой. Убийцу задержали.