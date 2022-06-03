Россиянам предрекли продолжительные заморозки на выходных

В ближайшие дни ожидаются заморозки в ряде регионов России, находящихся восточней Урала, сообщил NEWS.ru климатолог Александр Шувалов. В зону заморозков попадут Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области и Алтайский край.

В этих регионах погода в ночное время опустится до минус 3 градусов, а местами до минус 7, что на 8 градусов ниже климатической нормы, — заявил Шувалов.

Ранее Шувалов объяснил причину холодной погоды на территории европейской части России в течение мая. По словам специалиста, такая погода держалась в Центральной России большую часть месяца из-за долговременных нарушений зональной циркуляции.

В понедельник, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил: температура воздуха в Москве на текущей неделе составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет облачно с частыми прояснениями. Также москвичей ожидают редкие и короткие дожди. По его словам, это будет «такая нормальная типичная летняя погода».