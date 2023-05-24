Россия начала наступление в ЛНР «РВ»: российские силы взяли в полукольцо Белогоровку в ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооруженные силы России начали наступление в Луганской Народной Республике, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В полукольцо был взят населенный пункт Белогоровка. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Армия России перешла в наступление в ЛНР: Белогоровка взята в полукольцо, — говорится в сообщении.

По данным «Военкоров Русской Весны», украинские военные эксперты заявили о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в ЛНР. На юго-востоке Кременского леса ВС РФ ведут наступательные действия в сторону реки Северский Донец с целью последующего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка-Григоровка-Белогоровка. Их движение пытаются замедлить артиллерия и дроны ВСУ, отмечает канал.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном в начале мая. По словам собеседника агентства, Залужному оказали первую помощь в Николаеве. Затем его доставили в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа.

Источник также сообщил, что Залужный будет жить, но не сможет вернуться к командованию армией. Его состояние также осложнено сахарным диабетом, добавил собеседник.