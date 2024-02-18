Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Града» Офицер Пивоваров дважды вызвал на себя огонь «Града» для спасения сослуживцев

Фото: МО РФ

Олег Пивоваров

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, когда все они находились в лесополосе. При этом он сам вызвал огонь «Града» на себя.

Попали в окружение. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником. Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя, — сказал он.

По словам капитана, сначала «Грады» наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. Он добавил, что ВСУ были в шоке от того, что российская артиллерия бьет по своим, признал Пивоваров.

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