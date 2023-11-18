Российский министр покинул пост и поехал на СВО URA.RU: свердловский министр Старков ушел в отставку и заявил об отправке на СВО

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ушел в отставку и заявил, что отправляется в зону спецоперации России на Украине, передает URA.RU. По его информации, политик покинул свой пост после того, как ему вручили медаль «Участника специальной военной операции».

Поеду помогать ребятам, — сообщил Старков.

Как передает издание со ссылкой на источник в правительстве, исполняющим обязанности главы регионального Минтранса назначат первого заместителя Дениса Чегаева. Старков занимал пост министра транспорта Свердловской области с 2016 года. До этого он работал в «Свердловскавтодоре» на различных должностях. При губернаторе Евгении Куйвашеве он перешел в правительство и занял пост замминистра транспорта.

Ранее краснодарский чиновник Роман Бигоцкий отправился служить в зону СВО. Прошлой осенью он выдвигался кандидатом в мэры краевой столицы. Бигоцкий работал в структурах городской власти более 20 лет. Перед уходом в зону боевых действий он занимал пост руководителя Калининского сельского округа. По предварительной информации, за ним сохранили его рабочее место. В период отсутствия Бигоцкого должность главы Калининского района будет занимать его заместитель Вадим Худобин.