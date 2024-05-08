Назван гонорар российского Ди Каприо за съемки в фильме на Алтае Короткометражку с российским Ди Каприо начали снимать в Алтайском крае

Фото: Социальные сети

Александр Ясень

Съемки короткометражной кинокартины с участием российского двойника голливудского актера Леонардо Ди Каприо Александра Ясеня начались в Алтайском крае, сообщила газета «КП-Барнаул». Он получит гонорар в размере 100 тысяч рублей.

Александр Ясень из Якутска внешне похож на звезду Голливуда. Картина расскажет о «Лео», которым заинтересовались после сюжета на проходившем в Белокурихе кинофоруме «Новый вектор». Идею съемок поддержало Министерство культуры, выделив для проекта бюджет. Режиссер Кристина Холдеева отметила, что команда получила больше средств, чем запрашивала.

Эта история — своего рода эксперимент для меня и моей команды, поскольку снимать мы будем с применением технологии дипфейк. А исполняется фильм в достаточно необычном жанре мокьюментари, — отметила Холдеева.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд станет заложницей умного дома в новом фильме ON, съемки которого стартовали в Таиланде. Единственным партнером артистки на площадке будет голос. По сюжету главная героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «умный дом». Искусственный интеллект Маркус начинает ухаживать за гостьей как мужчина, пока не оказывается, что он не готов отпускать девушку, а намерен задушить ее заботой.