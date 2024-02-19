Российские военнослужащие за сутки сорвали восемь попыток ротации ВСУ МО РФ сообщило о срыве восьми попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, ВСУ также потеряли четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов, пишет ТАСС.

В течение суток пресечены восемь попыток противника провести ротации на передовых позициях в районах Шевченко, Старомайорского, Ровнополя, Луговского и Дорожнянки, — цитирует агентство Гордеева.

Начальник пресс-центра также отметил, что ВСУ потеряли два танка Т-64, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Krab. Также они лишились двух буксируемых гаубиц FH-70, гаубицы «Мста-Б», 100-мм пушки «Рапира» и пятерых БПЛА.

Ранее Министерство обороны России опубликовало новые кадры оставленной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после отступления украинских военных из этого населенного пункта. В ведомстве подчеркнули, что отход был «спешным» и «бесконтрольным». На кадрах можно увидеть несколько образцов военной техники, в хаотичном порядке стоящих у дороги. Также показано уничтожение одного из образцов с помощью беспилотного летательного аппарата.