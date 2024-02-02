Российские артиллеристы разбили наблюдательный пункт ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Донецком, сообщил ТАСС командир гаубичной батареи с позывным Бухгалтер. Удары наносились в соответствии с данными, полученным от разведчиков.

В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника под Донецком. Наши разведчики засекли, дали нам команду и мы отработали на подавление. Убрали их «глаза», не дали наблюдать за действиями нашей пехоты, — рассказал он.

Командир отметил, что украинские военнослужащие предпринимают попытки контратак в составе малых групп, однако российская сторона пресекает эти действия с помощью воздушной разведки и работы расчетов гаубиц «Мста-Б» на дальних подступах.

Ранее расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. В Минобороны России рассказали, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников.

Кроме того, в Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. Огонь велся с расстояния около трех километров. Потери противника составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.