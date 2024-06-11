Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Дагестане Роспотребнадзор: к массовому отравлению в Дагестане привела утечка на водоводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка на водоводе привела к массовому отравлению в Дагестане, сообщила в Telegram пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, из-за аварии случился «подсос» водных стоков.

Стоки в итоге попали в резервуары с чистой водой. Исследования показали наличие рота- и норовирусов, а также дизентерии.

Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки, — говорится в сообщении.

Утром 10 июня сообщалось, что к врачам за помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось свыше 270 жителей Буйнакска. Пресс-секретарь местной администрации Арип Аримов заявил, что в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 несовершеннолетний.

Позднее число госпитализированных граждан увеличилось до 84. При этом тяжелых случаев болезни в результате инцидента не зафиксировано, отметили в Минздраве. Часть пациентов уже готовится к выписке.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело на фоне массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре. Предварительной причиной плохого самочувствия пострадавших названа острая кишечная инфекция. В больницу с жалобами обратились 14 человек в возрасте от 7 до 16 лет.