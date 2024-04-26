Росфинмониторинг запретил движение «Я/мы Сергей Фургал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских организаций межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал», сказано на сайте федерального органа. До этого прокуратура Хабаровского края подала иск в краевой суд о признании сообщества экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны.

Межрегиональное общественное движение Я/мы Сергей Фургал, — значится в списке.

В феврале Хабаровский краевой суд признал движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским и запрещенным в России. Там отметили, что иск с требованием в направила прокуратура региона.

Сергей Фургал — бывший губернатор Хабаровского края, задержанный в 2020 году по обвинению в причастности к заказным убийствам. Движение в поддержку бывшего главы региона возникло в 2020 году в период следствия. Местные жители с тех пор многократно устраивали в Хабаровске митинги с требованием отпустить избранного ими губернатора.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Экс-губернатора признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004–2005 годах. Он обжаловал приговор.