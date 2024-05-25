Рогозин: США «наняли» ВСУ для удара по объекту ракетного предупреждения РФ

Фото: МО Украины

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале предположил, что Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими военными. Он не исключил, что по указке США ВСУ попытались повредить объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевой элемент системы боевого управления стратегическими ядерными силами, — написал Рогозин.

Сенатор допустил, что информация может быть фейком ВСУ. Рогозин не исключил, что если удар был действительно нанесен, то можно предположить, что это была инициатива Украины, однако с учетом вовлеченности США в конфликт этот вариант, по его словам, крайне маловероятен.

Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства, — добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Водитель машины не пострадал.