Рогов сообщил о сдаче в плен группы украинских солдат Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

Фото: МО Украины

Группа украинских солдат сдалась в плен на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

На Времевском участке, в районе Урожайного, в плен сдалась группа украинских боевиков, — сказал Рогов.

Ранее боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, сообщил, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, военнослужащие уезжают по семейным обстоятельствам, после чего не возвращаются на фронт. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог. В российский плен он попал во время боев на Запорожском направлении.

Кроме того, российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» приняло на службу добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после принятия присяги бойцы отправятся на фронт.