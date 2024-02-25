Потепление в Петербурге привело к затоплению нескольких магазинов Несколько магазинов затопило в Петербурге в подвале дома на Серебристом бульваре

В Санкт-Петербурге оказались затоплены не менее пяти магазинов, расположенных в подвале дома на Серебристом бульваре, сообщает Telegram-канал «78». Потоп произошел днем, но вода продолжает прибывать и вечером. Опубликовано видео, на котором показан затопленный цветочный магазин.

У входной зоны цветочного магазина воды примерно 26 см. Но как только мы заходим внутрь, здесь уже не хватает длины линейки, чтобы измерить всю глубину, — сообщила владелец торговой точки.

Владельцам магазинов пришлось звать на помощь родственников, чтобы справиться с наводнением. Воду откачивают насосами и вычерпывают вручную, но она прибывает с такой силой, что люди даже не могут никуда отойти.

Владелец зоомагазина рассказала, что их затапливает уже не в первый раз. По ее словам, первый потоп случился в августе 2022 года, с тех пор ситуация повторяется каждый раз, когда тает снег или идут ливни. Предпринимательница предположила, что поднимаются грунтовые воды, и ливневая канализация не справляется. Как рассказала владелец магазина тканей, обращения в аварийные службы ни к чему не привели.

Вода пошла, раньше у нас такого не было. Уже второй год, когда снег начинает таять, забиваются колодцы во дворе, никто не приезжает, никто ничего не чистит, и к нам начинает поступать вода. Мы писали, куда только ни жаловались, кому только не говорили — никакого толку. На прошлой неделе тонули, сегодня та же история, — сказала женщина.

Ранее в Петербурге студентка застряла в лифте, когда кабина начала заполняться водой из-за прорыва трубы. Девушке пришлось ждать помощи около часа. Жильцы рассказали, что это уже не первая коммунальная проблема в их доме, но управляющая компания не реагирует на их жалобы.