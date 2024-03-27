Режиссер-педофил рукоблудил в метро и напугал девочку В Петербурге ранее осужденный режиссер-педофил приставал к девочке в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге режиссера задержали после приставаний к 14-летней девочке в метро, пишет «Фонтанка». Пока ему вменяют мелкое хулиганство, но родители подростка написали заявление в полицию. Отмечается, что мужчина провел на свободе меньше года, до этого он также отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

Девочка обратилась к полицейским на станции «Улица Дыбенко» накануне около семи вечера. По ее словам, в вагоне с ней настойчиво пытался познакомиться мужчина, он распускал руки и делился никнеймом в соцсетях. Подозреваемого оперативно задержали.

Выяснилось, что он вышел из мест заключения в мае 2023 года. Несколько лет назад его арестовывали за «порнопробы», устроенные 13-летней школьнице. В феврале 2023 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако с учетом проведенного в СИЗО времени мужчина вышел на свободу уже спустя несколько месяцев.

Ранее стало известно, что бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Ему предстояло провести в колонии еще более четырех лет. В сообществе, организованном в соцсети «ВКонтакте» в его поддержку, Белостоцкий пояснил, что таким образом хочет вернуть возможность своим родным гордиться. Свое решение он сравнил с харакири «по градусу отчаяния».