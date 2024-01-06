Режим ЧС ввели в одном из районов Подольска из-за отсутствия отопления

Режим ЧС локального характера ввели в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, это решение принято из-за длительного отсутствия отопления в многоквартирных домах.

Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера, — написал он.

Артамонов объяснил, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают все, что в их силах и в максимально короткие сроки устраняют течи.

Резервный котел, который мы запустили вчера, работает в штатном режиме. Продолжается ремонт второго котла, — отметил он.

Накануне Артамонов заявлял, что запуск восстановленной системы теплоснабжения в подмосковном Подольске состоится уже вечером 5 января. На объекте устраняли вновь выявленные неполадки, а также установили дополнительный отопительный котел.

Тысячи жителей Подольска остались без отопления из-за аварии в местной котельной. В Химках и Раменском граждане также жаловались на отсутствие отопления и света. Кроме того, продолжают сообщать об отсутствии отопления и горячей воды в СВАО.