Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за засухи

https://static.news.ru/photo/ce5069ac-cbf9-11ea-a70b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Травников Фото: Новосибирская область/vk.com

Власти Новосибирской области в среду, 22 июля, ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, введение режима ЧС позволяет аграриям чувствовать себя увереннее при переговорах с кредиторами.

По его словам, режим ЧС поможет предпринимателям обосновать вероятное недовыполнение планов по урожаю, а властям позволит принять решение о выделении средств господдержки.

Травников также отметил, что в регионе сложилась тяжёлая ситуация по заготовке кормов для животных. Власти уже начали работу над мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Российские аграрии заявили о колоссальных потерях урожая из-за нетипично жаркого лета и засухи. В наибольшей степени пострадали регионы Сибири и Урала.

Так, в Алтайском крае полностью погибли посевы в 23 районах, ещё 90 тысяч гектаров выгорело. Почти по всему региону — в 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде — действует режим ЧС. В ряде случаев утеряно больше половины урожая, писал NEWS.ru.