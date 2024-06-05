Ревнивый петербуржец забил до полусмерти жену-воспитательницу В Санкт-Петербурге мужчина из-за ревности проломил голову жене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга на почве ревности нанес серьезные травмы своей супруге, сообщает РЕН ТВ. Жильцы дома, где проходило избиение рассказали о громких криках, доносившихся из квартиры на Ленинском проспекте. Полиция по прибытии обнаружила избитую женщину, после чего ее госпитализировали.

Потерпевшая работает воспитательницей. Она рассказала, что муж набросился на нее с кулаки во время ссоры, возникшей из-за ревности, — сказал очевидец.

Пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей головы, закрытый переломом носа, пневмоторакс и ряд других увечий. Нападавшего, который после избиения скрылся, позднее обнаружили по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Иркутской области полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве знакомого топором. Подозреваемые пытались скрыть преступление, положив тело, завернутое в покрывало, на железнодорожные пути. Таким образом они хотели инсценировать несчастный случай.

В апреле жительница Балашихи призналась, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.