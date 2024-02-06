Рэпер ST и гитарист группы «Звери» поразили бойцов СВО балалайкой и гитарой Росгвардия: рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Репер ST (Александр Степанов)

Гитарист группы «Звери» Герман Осипов и рэпер Александр Степанов (ST) провели серию концертов в зоне СВО, сообщается на сайте Росгвардии. Артисты выступили перед бойцами под аккомпанемент гитары и балалайки.

Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться, — рассказал после концерта один из спецназовцев.

В заявлении Росгвардии также указывается, что бойцы ведомства поблагодарили артистов за поддержку и понимание их важной миссии, которую они выполняют в зоне СВО. В завершение пресс-служба процитировала строчки из известного стихотворения.

Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне, — подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщалось, российский певец SHAMAN признался, что чувствует себя нужным бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Он отметил, что на него производят впечатление стойкость, мужество и сила духа военнослужащих.