В убийстве школьника из Ачинска признался его друг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В убийстве школьника, которого нашли мертвым в реке в Ачинске, признался его друг, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, подросток уже задержан.

Отец подозреваемого рассказал, что в день пропажи убитый мальчик приходил к ним домой и ночевал в курятнике. У задержанного взяли кровь на экспертизу. Сам он заверил правоохранителей, что не употреблял ни наркотики, ни алкоголь.

До этого СК сообщал, что в доме у друга, расположенного поблизости от реки, обнаружены следы крови, а также предметы со следами крови. Кроме того, в огороде найдены рюкзак потерпевшего и тележка со следами вещества бурого цвета.

18 ноября в Ачинске после двухдневной поисковой операции обнаружили труп 12-летнего школьника. Тело ребенка со следами от ударов топора нашли в реке Мазулька. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Семья погибшего школьника не состоит на профилактическом учете.

По данным следствия, 16 ноября подросток не вернулся из школы домой. Его мать самостоятельно осуществляла поиски, а ночью следующего дня обратилась в правоохранительные органы. Спустя два дня его тело нашли в реке с признаками насильственной смерти. На причастность к убийству подростка проверяли его сверстника и отчима.