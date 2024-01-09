Рейс Москва — Сочи экстренно приземлился в Махачкале Самолет Москва — Сочи прервал полет из-за скачка давления у 77-летнего пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, выполнявший рейс Москва — Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости». Причиной незапланированного приземления лайнера, на борту которого находились 110 человек, стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

77-летнему пассажиру резко стало плохо, повысилось давление. Экипаж принял решение совершить незапланированную посадку, — говорится в сообщении.

Посадка прошла успешно. Прибывшая на место медицинская бригада оказала помощь пенсионеру.

В конце декабря на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, скончался пассажир. Спустя примерно час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. В итоге командир лайнера посадил лайнер в Сургуте. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира.

До этого самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками.