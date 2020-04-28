Регионы смогут расширить перечень организаций, работающих 6–8 мая

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Рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии, у которых диагностирован коронавирус, будут вывезены авиацией в другие регионы в конце недели.

Те, кто с положительным анализом, с соблюдением всех мер безопасности будут уже вывозиться в больничные учреждения. С рядом регионов проведены такие переговоры, — заявил глава Якутии Айсен Николаев в эфире...