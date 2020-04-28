Регионы смогут расширить перечень организаций, работающих 6–8 мая

Региональные власти смогут расширить перечень организаций, для которых 6–8 мая будут рабочими днями. Такая возможность предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина, который объявил эти дни нерабочими.
Указ не распространяется на организации, определённые решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ, — отмечается в документе.
Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений.
Ранее президент продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, писал NEWS.ru.
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