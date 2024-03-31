Ребенок утонул в коллекторном колодце в Псковской области Пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце в Лющике Псковской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребенок утонул в коллекторном колодце в деревне Лющик в Псковской области, передает пресс-служба МЧС. Там отметили, что пятилетний мальчик, гуляя без родителей, покинул детскую площадку и провалился в отверстие в земле.

Тело малыша извлек отец. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, подчеркнули в ведомстве.

Ранее годовалый мальчик скончался в городе Красноуфимске Свердловской области во время игры с праздничной гирляндой. Через два дня ребенку должен был исполниться год. Он играл в своей комнате, украшенной яркими гирляндами, в какой-то момент потянулся за проводом, вырвал его из розетки и получил удар током. Мать, увидев своего ребенка без сознания, сразу же позвонила в скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша.

До этого пятилетний мальчик утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Батыр» в городе Аскарово в Башкирии. Ребенок пришел туда с мамой и ее племянником. Он упал в воду, когда родительница отвернулась. Когда женщина заметила сына в воде, он уже не дышал. Медикам не удалось его спасти, им оставалось только констатировать смерть. Следственное управление СК по региону начало проверку произошедшего.