Ребенок на приеме у врача проглотил стоматологический бор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash пишет, что в поселке Урай (Свердловская область) трехлетний ребенок на приеме у стоматолога проглотил бор. Приспособление осталось у малыша в желудке, а потом вышло естественным путем. В настоящий момент специалисты разбираются в причинах инцидентах, на время этой работы аппарат был запечатан и спрятан в сейфе.

По информации канала, в ходе процедуры инструмент сломался, а наконечник упал на корень языка маленького пациента. Ребенок на автомате проглотил его. На следующий день рентген показал, что бор осел в желудке малыша. Родители пострадавшего ребенка от госпитализации отказались, на следующий день доктора в желудке пациента уже ничего не увидели.

Mash подчеркивает, что бор попал в организм по неудачному стечению обстоятельств. Врачи уже собрали несколько консилиумов, чтобы выяснить причины произошедшего. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в городе Верхняя Пышма во время медицинских процедур отломившийся кончик силиконового катетера попал в вену недоношенного младенца, после чего вонзился в сердце. Родители ребенка обратились к главе Следственного комитета, чтобы добиться наказания медиков, чья ошибка могла стоить младенцу жизни.

По словам родителей, недоношенный мальчик долгое время находился в реанимации. Ему назначили внутривенные препараты, которые вводили через специальный катетер. Родственники предположили, что из-за невнимательности персонала кусок катетера длиной около пяти сантиметров отломился и попал в тело ребенка.