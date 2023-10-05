«Разбита вся морда»: в Петербурге авто ГИБДД столкнулось с двумя иномарками Двое полицейских и стоматолог пострадали в ДТП в петербургском Пушкине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием машины ГИБДД, Mercedes и Hyundai, передает 78.ru. По данным издания, пострадали двое полицейских, пассажир в машине ГИБДД и девушка-стоматолог, находившаяся за рулем Mercedes.

«Мерс» на встречке, тут машина с аварии, машина ГИБДД — разбита вся морда. Сильно пострадавших вроде не видели сильно, — говорит автор видеоролика

У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и переломы конечностей, их госпитализировали.

3 июля жительница московского района Тушино погибла под колесами автомобиля во дворе дома, расположенного на улице Фабрициуса. Старый автомобиль марки ВАЗ резко сдвинулся вперед с парковочного места, когда его завели. Женщину зажало между капотами автомобилей, от полученных травм она скончалась.

В июле в Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле без номеров, который был в розыске у Интерпола. 38-летний Павел Паникаровских в нерабочее время управлял двухколесным транспортом и на улице Аллея Челтенхема не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Мужчина влетел в дерево, после чего скончался на месте.