Раскрыты подробности о семье погибшей в Соколовке школьницы У погибшей в Соколовке школьницы не было проблем с семьей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочку, чье тело нашли в поселке Соколовка Рязанской области, никто не доводил до самоубийства, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, подростка никто в семье не бил и не обижал, однако между ребенком и родителями могло произойти недопонимание.

Сейчас все дети зависимы от гаджетов и любят строить из себя жертв. Произошло самое обычное недопонимание между родителями и ребенком, подросток в силу возраста и импульсивности кинулся в бездну. Девочку никто не бил и не обижал дома. Никто не доводил никого до самоубийства, — объяснил наш источник.

В Соколовке в воскресенье, 14 апреля, обнаружили тело 14-летней девочки, пишет YA62.ru. СК по региону возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Ранее в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома обнаружили тело 16-летнего подростка. Друг погибшего сообщил, что смерть стала случайностью. По словам мальчика, его товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания.

Следственный комитет по Рязанской области в связи с гибелью подростка возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, мальчик проник на крышу дома, где наступил на пенопластовую плиту с раствором цемента и свалился в вентиляционную шахту.