Раскрыты подробности гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии Источник: погибший от натянутого троса в Башкирии не учел правила безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина, погибший во время катания на гидроцикле в Башкирии, не учел правила безопасности, рассказала NEWS.ru жительница деревни Юматово. Женщина отметила, что он мог просто забыть о тросе, натянутом на реке для переплава дачников. Она отметила, что перед смертью погибший отдыхал с друзьями и выпивал.

По словам собеседницы издания, все местные знают, что по реке нельзя передвигаться ни на моторных лодках, ни на гидроциклах. Кроме того, местная жительница отметила, что в реке Дема много коряг, об которые легко можно разбиться.

Трос натянут там для переплава дачников через реку. Все местные знают, что нельзя на моторных лодках и тем более гидроциклах, кататься по этой реке. Также в реке Дема много коряг в воде. То есть, если бы не об трос, то об эти коряги он разбился бы. Мужчины просто отдыхали, выпили. Поэтому и не придали внимания правилам безопасности. Я думаю, они знали об этом тросе, просто забыли, — высказалась собеседница издания.

Момент смертельного наезда жителя Башкирии на трос попал на видео. На нем видно, что мужчина прокручивает сальто над рекой и падает в воду. Кроме водителя, на водном транспорте также было двое пассажиров, которые выжили. 55-летний водитель скончался на месте.