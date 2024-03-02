Раскрыты детали убийства бизнесмена в центре Краснодара Подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Краснодара законно владел оружием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный подозреваемый в деле об убийстве 58-летнего предпринимателя в Краснодаре, застреливший жертву двумя выстрелами из ружья, законно владел оружием, сообщает ТАСС со ссылкой ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Уточняется, что фигурант дела задержан, с ним работают следователи.

По данным центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, стрелявший мужчина является законным владельцем оружия, — сообщает ведомство.

Региональный СК сообщил о преступлении 1 марта: 54-летний мужчина, находясь на улице Буденного в центральной части города, два раза выстрелил в 58-летнего мужчину из ружья. Пострадавший скончался на месте.

О мотивах преступления пока ничего не известно. Однако издание «КП-Кубань» со ссылкой на свой источник сообщало, что причиной расправы мог стать денежный вопрос. По данным газеты, убийца был знаком с жертвой — он должен был предпринимателю 7 млн рублей. Как сообщается, стороны договорились, что должник перепишет на бизнесмена свой долг, но, когда сделка состоялась, он не успокоился и продолжил преследовать свою жертву.

Жертвой убийства в центре Краснодара стал местный бизнесмен, выходец из Африки Якубу Хамиду Туре. Мужчину застрелили, когда он садился в машину.