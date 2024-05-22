Раскрыта причина массового нашествия ядовитых медуз в Краснодарском крае Биолог Глазков: ядовитых медуз в Краснодарском крае пригнало ветром

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Ядовитых медуз в Краснодарский край могло пригнать ветром, заявил NEWS.ru биолог Павел Глазков. Эксперт отметил, что массовое нашествие этих организмов не является необычным явлением для региона. По его словам, подобное происходит ежегодно. Как пояснил Глазков, медузы не могут противостоять сильному течению, из-за чего их пригоняет к берегу.

Это происходит каждый год и связано с прижимным ветром. То есть их ветром пригоняет. В Черном море это массовый вид медуз корнерот. Они плавают, но против сильного течения ничего сделать не могут и пригоняются к берегу. Их бывает там тысячи, — пояснил биолог.

По словам Глазкова, эти медузы «жалят, как крапива». Они могут оставить болезненный ожог и даже вызвать аллергическую реакцию. Как уточнил биолог, аллергикам стоит принимать антигистаминные препараты при встрече с этими медузами. По его словам, во время их массового нашествия лучше отказаться от купания.

Если человек аллергик, нужно принимать антигистаминные средства. Я не рекомендую аллергикам купаться в таких условиях. Можно сильно обжечься, причем они не только в верхних слоях, они и внизу. Можно обжечься рукой или ногой, — заключил эксперт.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее посоветовала желающим отдохнуть в Краснодарском крае покупать билеты на поезд ранним утром — в 08:00. По ее словам, можно заранее вбить паспортные данные всех пассажиров, на которых планируется бронировать места. Турэксперт также рекомендовала приобретать билеты минимум за 30 дней — тогда они обойдутся дешевле.