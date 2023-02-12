Работники ЖКХ в Подмосковье избили местного жителя из-за жалоб на шум

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В подмосковном городе Балашихе работники ЖКХ избили местного жителя, передает URA.RU. Конфликт с рукоприкладством произошел после того, как мужчина пожаловался на шум из-за работ в ночное время.

На опубликованных кадрах видно, как коммунальщики избивают мужчину. До этого местный житель заявил им, что шум мешает людям спать.

В итоге, отмечает издание, избиение прекратилось благодаря жительнице соседнего дома. Она потребовала, чтобы агрессивно настроенные коммунальщики оставили мужчину.

Ранее в Красноярске мужчина избил соседку и ее пса, а также брызнул в них из перцового баллончика. По словам пострадавшей, сосед душил ее и бил головой о стену, а собаку швырнул так, что та слетела вниз по лестнице. Питомцу потребовалась операция, а девушка отделалась синяками и ссадинами.

Как рассказала девушка, она поднималась с собакой по лестнице, постучала к соседу, он вышел, выхватил поводок и начал трясти собаку, а после скинул пса с лестницы. Девушка закричала, чем привлекла к себе внимание мужчины. Из подъезда на помощь никто не вышел.