«Работавший» с нелегалами криминальный авторитет задержан в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области задержан криминальный авторитет, «работавший» с бизнесом на нелегальных мигрантах, сообщили Lenta.ru в региональном главке МВД России. По информации ведомства, поводом для задержания стала организация поджога автомобиля местного жителя.

Как пишет издание, в полицию обратился мужчина с заявлением о поджоге его автомобиля. Силовикам удалось установить и задержать поджигателей. Ими оказались 30-летний и 36-летний уроженцы Средней Азии. Было установлено, что злоумышленники по приказу заказчика облили иномарку горючей смесью и подожгли. При этом также сгорела соседняя машина.

Полицейские установили, что заказчиком был 45-летний криминальный авторитет, который «крышевал» бизнесменов, использующих труд нелегальных мигрантов. Мужчина был задержан.

Общая сумма ущерба от поджога автомобилей составила 3 млн рублей, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали банду, участникам которой инкриминируется совершение более 30 преступлений. на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других регионов. По данным полиции, история банды началась еще в 1998 году и продолжалась по настоящее время.