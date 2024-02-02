«Пытался трогать ребенка»: очевидцы о поведении ударившего мальчика мужчины Очевидцы рассказали, что ударивший ребенка под Курском и ранее вел себя странно

Мужчина, ударивший мальчика в городе Курчатове, ранее вел себя подозрительно, рассказала NEWS.ru очевидец произошедшего Мария Ревенко. По ее словам, еще в декабре подозреваемый досаждал ей — просил подержать ее сына на руках или подержать его за руку. Спугнул мужчину супруг Марии, который шел навстречу.

Да, этот мужчина еще в декабре пытался потрогать моего ребенка. Был пьяный, подошел и просил подержать его за руку или подержать сына на руках. Я, конечно, ему отказала, а он шел за нами. Хорошо, что муж нас встречал. Когда этот увидел мужа, то сразу ушел, — рассказала Ревенко.

Другая местная жительница Ольга Чуркина отметила, что мужчина является приезжим. Он работает на стройке Курской АЭС-2.

Его задержали полицейские, но нет гарантии, что его не посадят а попросту отпустят. Да, он неадекватен, когда выпьет и так себя грубо ведет с людьми, — говорит Чуркина.

В городе Курчатове Курской области 55-летний пьяный мужчина ударил кулаком в лицо четырехлетнего ребенка в магазине. Его оперативно задержали, позднее он пояснил, что принял малыша за манекен. Мужчина прибыл в регион из Ингушетии. Мальчик не получил серьезных травм. Его осмотрели врачи, после чего отпустили домой.