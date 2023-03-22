Пятилетний мальчик объелся грибов и попал в реанимацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде пятилетний мальчик попал в реанимацию с отравлением, передает Telegram-канал Amber Mash. Семья ребенка была в гостях у друзей, где угощали мясом и консервированными грибами. Ребенку стало плохо на следующий день. В больнице ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Врачи уверены, что мальчик отравился грибами.

Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, но идет на поправку.

20 марта в Москве подросток отравился мухоморами и попал в больницу после того, как его отец порекомендовал их как средство для борьбы с никотиновой зависимостью. По данным Telegram-канал Baza, грибы ребенку после долгих уговоров купила мать.

Подросток съел грибы перед сном. Сначала его стошнило, спустя некоторое время у него начались судороги, и он упал с кровати. Приехавшие сотрудники скорой помощи осмотрели подростка и приняли решение отвезти его в больницу на обследование. Предварительно, у ребенка произошло перевозбуждение нервной системы.