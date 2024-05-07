Пятиклассник выпил несколько рюмок водки и попал в больницу В Саратове 11-летний школьник выпил водку и попал в больницу с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове 11-летний школьник решил попробовать водку и попал в больницу с алкогольным отравлением, пишет портал СарБК. Информация о состоянии ребенка не приводится.

Как рассказал журналистам отец мальчика, он столкнулся со школьником возле дома N25 по улице Зои Космодемьянской. Ребенок рассказал, что выпил две рюмки водки, но объяснить, где и с кем это произошло, не смог. После этого родитель вызвал бригаду скорой помощи, те госпитализировали мальчика. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее полиция в Выборге Ленинградской области начала выяснять обстоятельства алкогольного отравления трехлетнего ребенка. Как отмечается, мать взяла его с собой на день рождения подруги. Во время застолья он перепутал посуду и выпил спиртное. Ему стало плохо, он потерял сознание, а к приезду медиков впал в кому.

До этого подросток в Москве попал в реанимацию после того, как с другом употребил литр водки вместе с психотропными препаратами. Шестиклассника госпитализировали с сильнейшим отравлением. Полиция выясняет, где 12-летние школьники смогли взять алкоголь и запрещенные вещества.

Выяснилось, что шестиклассники купили алкоголь и психотропы, после чего устроили вечеринку в квартире на Клязьминской улице. Вскоре одному из них стало плохо.