Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек, сообщили в пресс-службе спасения города. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов.

Пострадавших (пять человек) увезли в городскую больницу № 4 до приезда спасателей, — сказано в публикации.

Ранее две девочки 2008 года рождения погибли в ДТП в Горном Алтае. Еще четверо несовершеннолетних пострадали. Автомобиль перевернулся, съехав с проезжей части.

До этого в Москве на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также в ведомстве заявили, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей попросили искать альтернативные маршруты для объезда.

В этот же день два пассажира выпали из салона междугороднего автобуса в Чебоксарах. Возле остановки общественного транспорта у автобуса на ходу открылись двери.