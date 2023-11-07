Пьяный сосед порезал полковника полиции за просьбу убавить музыку SHOT: житель Дзержинска напал на соседа-полицейского за просьбу убавить музыку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Дзержинска набросился с ножом на соседа за просьбу сделать музыку в квартире тише, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечается, пострадавшим стал полковник полиции, замначальника Люберецкого отдела МВД по экономической безопасности. Нападавший в это время был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным канала, бытовой конфликт произошел около часа ночи. Полицейский решил вразумить соседа, включившего в своей квартире в столь позднее время громкую музыку. 35-летний мужчина отказал в просьбе и произошла ссора. В какой-то момент нарушитель спокойствия схватился за кухонный нож и воткнул его в руку сотруднику полиции.

Пострадавший вызвал коллег и соседа задержали. Как оказалось, он уже был ранее судим за причинение легкого вреда здоровью человека.

Ранее в Симферополе мужчина сжег чужой частный дом, потому что ему мешала громкая музыка. До этого он подходил к калитке, бил ее ногами и угрожал совершить преступление, если бы у него были с собой спички. Спустя некоторое время осуществил задуманное. Сначала загорелась та самая калитка и огонь перешел на строение. Дом спасть не удалось. Его приговорили к двум годам колонии строгого режима и выплате пострадавшей стороне 500 тысяч рублей.