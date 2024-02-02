Пьяный мужчина принял ребенка за манекен и ударил кулаком в лицо В Курской области посетитель магазина ударил ребенка кулаком в лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области 55-летний пьяный мужчина ударил кулаком в лицо четырехлетнего ребенка в магазине, сообщает Telegram-канал «112». Его оперативно задержали, позднее он пояснил, что принял малыша за манекен.

Инцидент произошел в городе Курчатове, когда вахтовик из Ингушетии посетил местный супермаркет. В какой-то момент мужчина увидел ребенка и на ходу ударил его в лицо. На ситуацию сразу же отреагировала мать малыша, которая оттолкнула нападавшего.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данным канала, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее нападавший заявил, что принял ребенка за манекен.

Также известно, что малыш не получил серьезных травм. Его осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

Ранее в Москве подросток рассказал об избиении на хоррор-квесте. По его словам, он пришел на игру с сестрой и подругой. Компанию не выпускали, даже когда они просили об этом и показывали специальный жест на камеру, за которой должны следить администраторы. Пострадавший отметил, что его били кулаками и ногами, а также прыгали на нем. После квеста подросток не мог ходить несколько дней, а все тело покрылось синяками.