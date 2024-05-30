Пьяные родители доставили нетрезвого сына в больницу Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске пьяные родители привезли в больницу своего нетрезвого сына, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на сотрудников агентства безопасности «Гвардия». Уточняется, что нетрезвые граждане устроили скандал в медицинском учреждении.

По данным издания, семейная пара вместе с 13-летним сыном приехали в больницу Кировского района города. Там они начали ругаться матом и скандалить, из-за чего медицинский персонал вызвал гвардейцев.

Накануне вечером родители вернулись домой и обнаружили ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Они не знали, где и с кем он выпивал, поскольку сами в это время в гостях употребляли спиртное. В больницу они решили поехать только на следующее утро.

Медики нашли в крови подростка две промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения. Ребенка оставили под присмотром в больнице, а его родителей доставили в отделение полиции.

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